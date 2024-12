Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbruchsversuche scheitern

Zweimal versuchte ein Unbekannter am Freitag oder Samstag in ein Geschäft in Biberach einzubrechen.

Zwischen 18.15 Uhr und 8.30 Uhr war ein Unbekannter in der Ulmer-Tor-Straße zugange. An dem Gebäude versuchte er zunächst mit einem Ast die Schiebetür aufzudrücken. Die Tür hielt stand, weshalb der Einbrecher an der Eingangstür in der Pfluggasse einen weiteren Versuch unternahm. Der Täter schob den rund ein Zentimeter dicken Ast durch die Gummidichtung der beiden Schiebetüren und hebelte an den Glastüren. Die ließen sich allerdings nicht öffnen. Denn vom Ladenbesitzer wurde von innen eine simple Holzlatte als Sicherung gegen das Aufschieben ausgelegt. Die Latte war zwischen der Wand und der Schiebetür eingespannt. Der Unbekannte ließ von seinem Vorhaben ab. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Biberach sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind immer wieder Ziele von Einbrechern. Im Internet finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de Tipps und Verhaltenshinweise, wie Sie sich vor einem Einbruch in Ihr Gewerbeobjekt schützen können.

