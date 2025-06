Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Versuchte gefährliche Körperverletzung

Rheinau (ots)

Am Samstagmorgen kam es in einem Anwesen am Ortsrand von Diersheim zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung. Gegen 6:45 Uhr kam es zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses zu Streitigkeiten, woraufhin eine Frau mittels Werkzeug gewaltsam auf die Wohnungstüre eines Nachbarn einschlug. Der Mann wurde dabei nicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Kehl konnten die psychisch auffällige Frau in ihrer Wohnung antreffen und anschließend vorläufig festnehmen. Nach Einholung eines Beschlusses zur Wohnungsdurchsuchung, konnten das benutzte Werkzeug und weitere gefährliche Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden. In der Folge wurde die Frau in eine Fachklinik eingewiesen.

