Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand droht auf Dachstuhl überzugreifen

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach Bettrath-Hoven, 22.05.2025, 21:32, Dünner Straße (ots)

Am heutigen Abend ist der Feuerwehr Mönchengladbach ein Küchenbrand im 2. OG eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Bereits auf Anfahrt war eine Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte haben die Flammen bereits aus einem Dachfenster geschlagen.

Die Feuerwehr hat umgehend einen Trupp zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung geschickt. Personen wurden glücklicherweise keine mehr vermisst. Die Bewohner der Brandwohnung haben vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude eigenständig verlassen können, genauso wie die weiteren Bewohner aus den anderen Wohnungen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung sind vom Rettungsdienst untersucht worden, konnten aber an der Einsatzstelle verbleiben. Die Kombination in der Vorgehensweise der Feuerwehr, bei der Brandbekämpfung mit einem Hochleistungsbelüftungsgerät und einem sogenannten Rauchschutzvorhang, sowie die gute Reaktion der Bewohner, die Küchentüre zu schließen, ist das Brandereignis in der Wohnung nur auf die Küche beschränkt gewesen. Parallel hat die Drehleiter den Dachstuhl von außen auf eine Brandausbreitung kontrolliert. Zusätzlich ist ein Trupp im inneren zur Kontrolle der Dachböden auf eine mögliche Brandausbreitung vorgegangen. Das Feuer war schnell unter Kontrolle, wodurch ein Ausbreiten auf den Dachstuhl verhindert werden konnte. Dadurch sind auch alle anderen Wohnungen in dem Gebäude weiterhin bewohnbar. Die Bewohner der Brandwohnung sind bei Verwandten untergekommen.

Im Einsatz war die Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Tanklöschfahrzeug, ein Abrollbehälter Atemschutz sowie der Gerätewagen-Hygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt). Außerdem waren die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen im Einsatz, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell