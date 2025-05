FW-MG: Gebäudeeinsturz nach Bauarbeiten - Feuerwehr im Einsatz

Feuerwehr Mönchengladbach

Gebäudeeinsturz nach Bauarbeiten - Feuerwehr im Einsatz

Möncehngladbach-Waldhausen, 20.05.2025,13:58 Uhr , Karlstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudeeinsturz in der Karlstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Betonanbau nach Bauarbeiten eingestürzt war. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle weiträumig ab und begann umgehend mit einer umfassenden Erkundung zur möglichen Anwesenheit von Personen unter den Trümmern. Dazu wurde telefonisch Kontakt zur verantwortlichen Baufirma aufgenommen. Diese bestätigte, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes keine Arbeiter auf der Baustelle befanden. Zur zusätzlichen Absicherung wurde die Einsatzstelle durch einen Polizeihund abgesucht. Glücklicherweise konnten keine Personen unter den Trümmerteilen gefunden werden. Die gesicherte Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz der Stadt Mönchengladbach übergeben. Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen I (Neuwerk) und II (Holt), der Rüstwagen sowie weitere Komponenten des Technik- und Logistikzentrums (Holt). Zudem war ein Rettungswagen, der Ortsverband Mönchengladbach des Technischen Hilfswerks (THW), der Fachbereich Bauordnung und Denkmalschutz sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hundeführer vor Ort.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Flügel

