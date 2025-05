Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Rauchentwicklung über Wohngebiet

Mönchengladbach-Venn, 19.05.2025, 13:02 Uhr, Hermann-Hesse-Straße (ots)

Am Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in den Ortsteil Venn alarmiert. Auch das überörtliche Waldbrandwarnsystem "FireWatch" hatte die Rauchentwicklung über dem Wohngebiet festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Auf einem Grundstück brannte ein Wohnwagen. Durch die Bewohner und Nachbarn wurde mit Hilfe von mehreren Gartenschläuchen der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr klein gehalten. Der Brand konnte mit einem C-Rohr zügig abgelöscht werden. Bei den Löschmaßnahmen zog sich eine Person eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Nach erfolgter notfallmedizinischer Versorgung vor Ort, wurde die Person mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Yannic Linnemann

