Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall auf der BAB61

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach- BAB 61 Fahrtrichtung Venlo, 17.05.2025, 17:35 Uhr, (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo alarmiert. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mönchengladbach waren zwei Pkw in einen Auffahrunfall verwickelt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen insgesamt vier Fahrzeuge auf der rechten Fahrspur sowie dem Standstreifen.

Alle Fahrzeuginsassen hatten ihre Fahrzeuge bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe der Fahrzeuge.

Zwei Personen, darunter ein Kind, wurden durch den Rettungsdienst untersucht und zur weiteren medizinischen Abklärung in Krankenhäuser transportiert. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich des Autobahnkreuzes Mönchengladbach.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Hardt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell