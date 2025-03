Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Jugendfeuerwehr Kalkar erlebt unvergesslichen 24-Stunden-Dienst

Ein Tag voller Einsätze, spannender Begegnungen und unvergesslicher Erlebnisse, so lässt sich der 24-Stunden-Dienst der Jugendfeuerwehr der Stadt Kalkar am besten beschreiben. Am vergangenen Wochenende durften 15 Kameradinnen und Kameraden der Jugendfeuerwehr in den Alltag der Feuerwehr Duisburg eintauchen und sich in verschiedenen Übungslagen beweisen. So galt es unter anderem, einen Garagenbrand zu bekämpfen, eine Vermisstensuche in einem Waldstück durchzuführen und einen Kleinbrand auf einem Parkplatz zu löschen. Ein ganz besonderes Highlight war aber der Besuch, der nicht nur in Feuerwehrkreisen bekannten "Feuerwache 3" in Duisburg, wo die WDR-Dokumentation "Feuer & Flamme" gedreht wird. Die Jugendlichen konnten hier nicht nur eine Übung live miterleben und das bekannte HLF aus der Serie besichtigen, sondern auch ein Gruppenfoto auf der Drehleiter machen. Das absolute Highlight für viele war jedoch das Treffen mit Eduardo Nhoka welcher aus Staffel 8 von Feuer & Flamme bekannt geworden ist. Zum Abschluss des Besuchs traten die Jugendlichen sogar in einem freundschaftlichen Fußballspiel gegen ihre Idole an. Doch der Tag ging noch weiter. Direkt im Anschluss ging es zur Besichtigung des Rettungshubschraubers Christoph 9. Neben spannenden Einblicken und vielen Fragen zur Technik und den Aufgaben in die Arbeit der Luftrettung wurden auch zahlreichen Fotos gemacht. Bevor der Besuch zu Ende ging wurden die Anwesenden Zeuge eines realen Einsatzes und konnten den Start des Rettungshubschraubers live verfolgen.

"Solche Erlebnisse motivieren unsere Jugendlichen ungemein und zeigen ihnen, wie vielseitig und wichtig die Arbeit der Feuerwehr ist", erklärt Anne Kühnen, Jugendfeuerwehrwartin der Stadt Kalkar.

Die Jugendfeuerwehr Kalkar feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 35 Jahre Jugendfeuerwehr Kalkar sowie 100 Jahre Löschgruppe Wissel werden am 3. Mai 2025 in Wissel gebührend gefeiert. Start ist um 15 Uhr mit einem Familienprogramm, bei dem Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Abends, ab 20.30 Uhr, sorgt Chris Koch als Special Guest für beste Unterhaltung. Die Jugendlichen und die Kameradinnen und Kameraden der Löscheinheit Wissel freuen sich über viele Besucher!

