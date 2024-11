Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am 29.11.2024 um 12:22 Uhr wurden die Löschzüge Kalkar Mitte und Ost zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In Appeldorn waren drei Autos auf der B 57 im Bereich der Auf- und Abfahrt zur B 67 kollidiert. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, von denen vier mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Bei einem der Fahrzeuge war der Rahmen so stark verzogen, dass einer der beiden Insassen mithilfe hydraulischem Rettungsgerät befreit werden musste.

Im Einsatz waren neben vier Rettungswagen mit Besatzung auch 22 Feuerwehrleute, die etwa eine Stunde lang vor Ort tätig waren. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Unfallaufnahme an die Polizei übergeben.

