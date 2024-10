Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fundstück des Jahres - Finder bringt Königspython zur Polizeiinspektion Schweich

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kenn (ots)

Am Sonntag kam es zu einem seltenen Fund in Kenn. An einer Bushaltestelle wurde von einem aufmerksamen Passanten eine Schlange aufgefunden. Diese wurde vermutlich vom Eigentümer in einem präparierten Eimer ausgesetzt. Die Schlange hatte sich bereits teilweise aus ihrem Gefäß befreit. Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse wäre die Flucht das sichere Todesurteil für das Tier gewesen. Der Finder konnte die Schlange in einem kleinen Terrarium sichern und brachte sie anschließend zur Polizeiinspektion Schweich. Dort wurde sie dann an die Feuerwehr übergeben, welche nun nach einer geeigneten Unterkunft für die Schlange sucht. Die Polizei Schweich ist nun auf der Suche nach dem Eigentümer des Tieres. Bei dem Tier handelt es sich um eine etwa 150 cm lange Königspython. Wer Hinweise auf den Eigentümer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen (06502-91570).

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell