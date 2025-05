Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuer in einer leerstehenden Industrieanlage

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Flughafen, 16.05.2025, 19:52 Uhr, Grunewaldstraße (ots)

Am Freitag dem 16.05.2025 wurde die Feuerwehr Mönchengladbach gegen 19:52 Uhr zu einer Brandmeldeanlage, in einem sich im Rückbau befindlichen Industriekomplex an der Grunewaldstraße alarmiert.

Beim Eintreffen konnten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung wahrnehmen und im weitern Verlauf einen Brandherd in einem Schaltschrank lokalisieren. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bildeten sofort zwei Einsatzabschnitte. Abschnitt eins war die Brandbekämpfung und Abschnitt zwei war die Wasserversorgung aufgrund der Weitläufigkeit des Geländes. Mehrere Trupps unter Atemschutz löschten mit zwei Angriffsrohren aus sicherer Entfernung das Feuer und kontrollierten den Einsatzort mit einer Wärmebildkamera. Aufgrund großer Mengen von ehemaligen Produktionsabfällen aus der Papierindustrie, konnten die Einsatzkräfte zur Vermeidung einer Brandausbreitung vorsichtshalber keine maschinelle Belüftung des Komplexes durchführen, sondern mussten mühsam auf verbliebene Glutnester kontrollieren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene, der Abrollbehälter Sonderlöschmittel aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Neuwerk und Stadtmitte, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Brandamtmann: Christian Küppers

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell