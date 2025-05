Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennendes Dach einer Schulturnhalle

Mönchengladbach Waldhausen, 22.05.2025, 11:07, Aachener Straße (ots)

am Vormittag wurde die Feuerwehr Mönchengladbach durch die automatische Brandmeldeanlage einer Schule alarmiert. Parallel dazu ging ein Notruf in der Leitstelle ein: Auf dem Dach der Schulturnhalle sei ein Feuer ausgebrochen.

Unverzüglich wurden zahlreiche Einsatzkräfte entsandt. Beim Eintreffen bestätigten die ersten Kräfte ein Brandereignis auf dem Dach der Turnhalle. Das Feuer war jedoch bereits durch anwesende Handwerker mit einem Feuerlöscher weitgehend eingedämmt worden. Bei diesem Löschversuch erlitt eine Person Brandverletzungen. Der Rettungsdienst übernahm sofort die medizinische Erstversorgung und brachte die verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Mönchengladbach.

Die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ordnungsgemäß an der ausgewiesenen Sammelstelle eingefunden. Vier Schülerinnen und Schüler mussten vom Rettungsdienst untersucht werden, es bestand der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation, zudem kam es bei einer Schülerin zu einer Panikattacke. Ein Notarzt begutachtete alle Betroffenen. Der Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestätigte sich nicht. Die Schülerinnen und Schüler wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben, die zur Einsatzstelle gekommen waren. Ein Trupp der Feuerwehr, ausgerüstet mit Atemschutz, entfernte die Dachverkleidung im betroffenen Bereich, um verbliebene Glutnester mit einer Wärmebildkamera zu lokalisieren und abzulöschen. Im Anschluss wurde die Turnhalle mithilfe eines Hochleistungslüfters vom Brandrauch befreit. Da sich der Brand ausschließlich auf die Turnhalle beschränkte, konnten die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Feuerwehrmaßnahmen gemeinsam mit den Lehrkräften wieder in ihre Klassenräume zurückkehren.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Hardt und Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Tanklöschfahrzeug, ein Abrollbehälter Atemschutz, und der Gerätewagen-Hygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt). Außerdem war ein Notarzteinsatzfahrzeug und vier Rettungswagen im Einsatz, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Roman Crützen

