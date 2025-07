Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Nach Küchenbrand in Mehrfamilienhaus/26-Jähriger leicht verletzt

Höchst (ots)

Am Sonntagabend (27.07.), kurz nach 19.00 Uhr, wurden Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus "In den Schafhecken" alarmiert. In der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss geriet nach vorläufigen Erkenntnissen ein Topf mit Öl in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen und belüfteten anschließend die Räume, um den Rauch zu entfernen.

Der 26 Jahre alte Bewohner atmete beim Versuch das Feuer einzudämmen, Rauchgas ein. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich nach erster Schätzung auf mehrere tausend Euro. Die Wohnung des 26-Jährigen ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Alle übrigen Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

