Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Einbruch in Spielwarengeschäft
Erfurt (ots)
Auf ein Spielwarengeschäft in Erfurt hatten es Unbekannte in den letzten Tagen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch über ein gekipptes Fenster ins Innere des Geschäfts in der Altstadt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen aus einer Kasse über 400 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell