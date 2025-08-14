Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Spielwarengeschäft

Erfurt (ots)

Auf ein Spielwarengeschäft in Erfurt hatten es Unbekannte in den letzten Tagen abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter im Tatzeitraum von Dienstag bis Mittwoch über ein gekipptes Fenster ins Innere des Geschäfts in der Altstadt. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und stahlen aus einer Kasse über 400 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (DS)

