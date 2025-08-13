Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld bei Einbruch in Praxis gestohlen

Erfurt (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montag und Dienstag in eine Praxis in der Erfurter Altstadt ein. Zunächst verschafften sich die Täter Zugang zum Innenhof eines Wohn- und Geschäftshauses. Anschließend brachen sie mit Gewalt eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Dabei erbeuteten sie rund 125 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls sowie Sachbeschädigung ein. (DS)

