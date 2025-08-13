PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrerin bei Kollision mit Linienbus schwer verletzt

Erfurt (ots)

Dienstagnachmittag kam es auf der Landstraße von Erfurt nach Kerspleben zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 61-jährige Renault-Fahrerin kurz nach 15:30 Uhr aufgrund der tiefstehenden Sonne eine rote Ampel und stieß mit einem abbiegenden Linienbus zusammen. Hierbei wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die eine etwa einstündige Vollsperrung der Straße zur Folge hatten. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

