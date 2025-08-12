PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Pressestelle der Erfurter Polizei wieder erreichbar

Erfurt (ots)

Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt ist ab sofort wieder unter den bekannten Festnetznummern erreichbar. Die zuvor bestehende technische Störung wurde behoben. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:04

    LPI-EF: Offene Autoscheibe erleichtert Diebstahl

    Erfurt (ots) - Gestern Abend nutzten Diebe in der Erfurter Altstadt die Gunst der Stunden und stahlen aus einem geparkten BMW eine hochwertige Umhängetasche. Nach ersten Erkenntnissen stand die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs leicht offen, wodurch die Täter die Tasche mit diversen Papieren, Dokumenten, einem Handy und einem Schlüssel im Gesamtwert von über 1.800 Euro an sich nehmen konnten. Die Polizei weist deswegen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 07:14

    LPI-EF: Erreichbarkeit der Pressestelle der LPI Erfurt eingeschränkt

    Erfurt (ots) - Aufgrund eines technischen Defekts ist die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt derzeit telefonisch ausschließlich unter der Mobilnummer 0152/03 28 42 84 erreichbar. Sobald die gewohnten Festnetzanschlüsse wieder verfügbar sind, wird dies umgehend bekannt gegeben. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren