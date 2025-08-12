Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Pressestelle der Erfurter Polizei wieder erreichbar
Erfurt (ots)
Die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt ist ab sofort wieder unter den bekannten Festnetznummern erreichbar. Die zuvor bestehende technische Störung wurde behoben. (DS)
