Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Offene Autoscheibe erleichtert Diebstahl

Erfurt (ots)

Gestern Abend nutzten Diebe in der Erfurter Altstadt die Gunst der Stunden und stahlen aus einem geparkten BMW eine hochwertige Umhängetasche. Nach ersten Erkenntnissen stand die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs leicht offen, wodurch die Täter die Tasche mit diversen Papieren, Dokumenten, einem Handy und einem Schlüssel im Gesamtwert von über 1.800 Euro an sich nehmen konnten. Die Polizei weist deswegen darauf hin, dass auch bei sommerlichen Temperaturen alle Scheiben vollständig geschlossen und das Auto ordnungsgemäß verschlossen werden sollte, da bereits ein leicht geöffnetes Fenster Dieben den Zugang zum Fahrzeug erheblich erleichtert. (DS)

