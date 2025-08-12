PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erneuter Kabeldiebstahl an einer E-Ladestation

Erfurt (ots)

Erneut kam es in Erfurt zum Diebstahl eines Kabels einer Fahrzeugladestation. Nachdem Unbekannte bereits vorige Woche auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße rund zwei Meter Kabel entwendet hatten, schlugen Diebe Montagmorgen gegen 04:00 Uhr erneut zu. Dieses Mal war ein Supermarktparkplatz in der Schlachthofstraße betroffen. Mit einem unbekannten Schneidwerkzeug trennten die Täter etwa drei Meter Kabel ab und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

