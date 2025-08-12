Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Täter erbeuten bei Büroeinbruch Bargeld

Erfurt (ots)

In mehrere Büroräume in der Nordhäuser Straße brachen Unbekannte vergangenes Wochenende ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter im Tatzeitraum von Samstag bis Montag mit Gewalt ein Fenster auf. Anschließend gelangten sie in das ebenerdig gelegene Büro und durchsuchten es. Auf ihrem Beutezug beschädigten sie fünf Türen und stahlen über 2.500 Euro Bargeld. Die Höhe des verursachten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

