Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 22-Jährige im Thomaspark angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Erfurt (ots)

Freitagabend kam es im Erfurter Thomaspark zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 23:40 Uhr lief eine 22-Jährige durch den Park in Richtung Puschkinstraße. Nachdem sie im Bereich des Bolzplatzes eine Bank passiert hatte, folgte ihr ein Unbekannter. Als die Frau ihn aufforderte, dies zu unterlassen, schlug er ihr zweimal mit einem unbekannten Gegenstand, vermutlich eine Flasche, gegen den Kopf und verletzte sie dabei leicht. Anschließend verschwand der Täter trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in unbekannte Richtung. Er wird durch die Geschädigte als männlich mit südländischem Akzent beschrieben und war mit einem Kapuzenpullover sowie weißen Schuhen bekleidet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0361/7743-0 beim Inspektionsdienst Süd zu melden (Vorgangsnummer 0205878). (DS)

