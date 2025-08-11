Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Kabeldiebstahl an E-Ladestation
Erfurt (ots)
Unbekannte stahlen in Erfurt die Kabel einer Fahrzeugladestation. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag betraten die Täter den Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße und schnitten mit einem unbekannten Werkzeug rund zwei Meter Kabel ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (DS)
