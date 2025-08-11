PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kabeldiebstahl an E-Ladestation

Erfurt (ots)

Unbekannte stahlen in Erfurt die Kabel einer Fahrzeugladestation. Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag betraten die Täter den Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße und schnitten mit einem unbekannten Werkzeug rund zwei Meter Kabel ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 03:51

    LPI-EF: Unkonventionelle Fitnesseinheit

    Erfurt (ots) - Am Samstagabend war ein Mann der festen Überzeugung, dass ein Baugerüst im Erfurter Stadtteil Rieth, der perfekte Ort für eine kurze Kraftsporteinheit sei. Der 25-Jährige klettere an diesem mehrere Meter in die Höhe und führte dort, zur Besorgnis der dortigen Anwohner, waghalsige Klimmzüge aus. Die Polizei konnte den Mann wenig später in unmittelbarer Nähe, mittlerweile wieder mit Boden unter den ...

  • 11.08.2025 – 00:19

    LPI-EF: RÜCKNAHME FAHNDUNGSAUFRUF nach unfallflüchtigen Fahrzeug nach Unfall mit Todesfolge

    Haßleben - Ringleben (ots) - Der Fahndungsaufruf nach dem flüchtigen Fahrzeug VW welches einen Unfall verursachte bei dem eine männliche Person getötet wurde, wird hiermit zurückgenommen. Das Fahrzeug und der Unfallverursacher konnten ermittelt werden. Die Polizei bedankt sich für die zahlreichen Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Trotzdem werden immer noch ...

  • 10.08.2025 – 20:09

    LPI-EF: FAHNDUNGSAUFRUF NACH UNFALLFLÜCHTIGEN FAHRZEUG NACH UNFALL MIT TODESFOLGE

    Haßleben - Ringleben (ots) - Die Bevölkerung wird um Hinweise nach einem flüchtigen Fahrzeug der Marke VW, vermutlich Kleintransporter/ Kleinbus gebeten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist das Fahrzeug an einem Unfall beteiligt, bei welchem ein Radfahrer am 10.08.25, 18:30 Uhr von diesem Fahrzeug angefahren und hierbei getötet wurde. Der flüchtige VW setzte ...

