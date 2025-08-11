Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unkonventionelle Fitnesseinheit

Erfurt (ots)

Am Samstagabend war ein Mann der festen Überzeugung, dass ein Baugerüst im Erfurter Stadtteil Rieth, der perfekte Ort für eine kurze Kraftsporteinheit sei. Der 25-Jährige klettere an diesem mehrere Meter in die Höhe und führte dort, zur Besorgnis der dortigen Anwohner, waghalsige Klimmzüge aus. Die Polizei konnte den Mann wenig später in unmittelbarer Nähe, mittlerweile wieder mit Boden unter den Füßen, feststellen. Ihm wurde eindrücklich nahegelegt, seine Sportbegeisterung zukünftig ohne eine derartige zirkusreife Umsetzung auszuleben. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell