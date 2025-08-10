Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: FAHNDUNGSAUFRUF NACH UNFALLFLÜCHTIGEN FAHRZEUG NACH UNFALL MIT TODESFOLGE

Haßleben - Ringleben (ots)

Die Bevölkerung wird um Hinweise nach einem flüchtigen Fahrzeug der Marke VW, vermutlich Kleintransporter/ Kleinbus gebeten. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist das Fahrzeug an einem Unfall beteiligt, bei welchem ein Radfahrer am 10.08.25, 18:30 Uhr von diesem Fahrzeug angefahren und hierbei getötet wurde. Der flüchtige VW setzte dann seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der Unfallort befindet sich zwischen Haßleben und Ringleben im Landkreis Sömmerda. An der Unfallstelle konnte ein vorderes VW-Logo aufgefunden werden. Personen die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, insbesondere zu Fahrzeugen mit fehlenden VW-Logo, setzten sich bitte mit der PI Sömmerda (Tel.: 0361-574325100 in Verbindung. (FR)

