Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeuge überführt flüchtigen Promille-Fahrer nach Crash

Erfurt (ots)

Erfurt - Krämpfervorstadt, 09. August 2025, 11:30 Uhr: Ein scheinbar harmloser Einparkversuch endete am Samstagvormittag in einem Polizeieinsatz mit Führerscheinentzug. Ein 66-jähriger Autofahrer touchierte beim Rangieren den Pkw eines 35-jährigen Mannes. An beiden Fahrzeugen entstand ein vierstelliger Sachschaden.

Anstatt den Unfall sofort zu melden, parkte der 66-Jährige sein Fahrzeug in einiger Entfernung um und versuchte, die frischen Unfallschäden an seinem Pkw zu kaschieren. Ein unabhängiger Zeuge beobachtete den gesamten Vorgang, stellte den Fahrer zur Rede und informierte die Polizei.

Zunächst leugnete der Mann jede Beteiligung. Erst nach kurzer Diskussion räumte er die Tat ein und kehrte zum beschädigten Fahrzeug des Geschädigten zurück, um das Eintreffen der Beamten abzuwarten.

Ein Atemalkoholtest beim 66-Jährigen ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des 66-Jährigen sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 7443 0
E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

