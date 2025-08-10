PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Scooter Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Sömmerda (ots)

Am Wochenende kontrollierten Beamte der PI Sömmerda unabhängig voneinander zwei E-Scooter Fahrer, welche verkehrsrechtliche Vorschriften missachteten. Den Anfang machte in den frühen Samstagmorgenstunden ein 16 Jahre alter Jungendlicher der seinen E-Scooter unter Alkoholeinfluß führte. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von 0,98 Promille. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, weclhe unter anderem mit einer Geldbuße von 500,- EUR geahndet wird. Am Sonntagmorgen wurde ebenfalls ein 16 Jahre alter Jugendlcher kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sein E-Scooter nicht versichert war, weshalb ihn nun eine Strafanzeige erwartet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

