LPI-EF: Korrektur zur Pressemeldung "Knapp 100 Haftbefehle: Parksünder muss ins Gefängnis"

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 47-jährige Autobesitzerin machte am Donnerstag in Großrudestedt im Landkreis Sömmerda eine unschöne Entdeckung. Zwischen 06:30 Uhr und 12:40 Uhr hatte ein Unbekannter eine Seitenscheibe ihres abgestellten VW eingeschlagen und dabei einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Als die Frau nach der Arbeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. ...

