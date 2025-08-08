Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Korrektur zur Pressemeldung "Knapp 100 Haftbefehle: Parksünder muss ins Gefängnis"
Erfurt (ots)
Entgegen der ursprünglichen Darstellung verbüßt der 56-jährige Mann aus Erfurt keine Ersatzfreiheitsstrafe, sondern befindet sich in Erzwingungshaft. (DS)
