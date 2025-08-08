PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Korrektur zur Pressemeldung "Knapp 100 Haftbefehle: Parksünder muss ins Gefängnis"

Erfurt (ots)

Entgegen der ursprünglichen Darstellung verbüßt der 56-jährige Mann aus Erfurt keine Ersatzfreiheitsstrafe, sondern befindet sich in Erzwingungshaft. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 08.08.2025 – 13:36

    LPI-EF: Knapp 100 Haftbefehle: Parksünder muss ins Gefängnis

    Erfurt (ots) - Donnerstagvormittag wurde die Erfurter Polizei wegen eines Parksünders tätig. Ein 56-jähriger Mann hatte in den Jahren 2022 und 2023 wiederholt Parkverstöße begangen und die daraus resultierenden Bußgelder nicht bezahlt. In der Folge wurden gegen ihn nahezu 100 Haftbefehle erlassen. Da er die fälligen Geldstrafen von über 43.000 Euro sowie zusätzliche Auslagen und Gebühren von knapp 4.700 Euro ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:10

    LPI-EF: Autoscheibe eingeschlagen

    Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 47-jährige Autobesitzerin machte am Donnerstag in Großrudestedt im Landkreis Sömmerda eine unschöne Entdeckung. Zwischen 06:30 Uhr und 12:40 Uhr hatte ein Unbekannter eine Seitenscheibe ihres abgestellten VW eingeschlagen und dabei einen Schaden von rund 200 Euro verursacht. Als die Frau nach der Arbeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie die Beschädigungen und verständigte die Polizei. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 08:09

    LPI-EF: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda blieben Einbrecher in den vergangenen Tagen erfolglos. Unbekannte gelangten im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag zunächst in ein Mehrfamilienhaus in Guthmannshausen. Anschließend versuchten die Täter, die Tür zu einer Wohnung aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten. An der Tür entstand geringer Sachschaden ...

    mehr
