Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeipräsident begrüßt Neuzugänge

Kaiserslautern (ots)

Am Montag hieß der Behördenleiter Herr Hans Kästner die Verstärkung des Polizeipräsidiums Westpfalz herzlich willkommen.

In einer kleinen Feierstunde stimmte der Polizeipräsident die 25 Beamten auf ihre neue Verwendung ein. Dabei fand er herzliche und ermutigende Worte für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Sie werden in ihren Dienststellen von vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen, von vielen tollen Teams erwartet. Sie werden täglich Kontakt mit Menschen aus allen Bereichen haben. Zehren Sie bei einzelnen negativen Kontakten von den vielen positiven und manchmal sehr netten Begegnungen. Für die vor Ihnen liegende Zeit wünsche ich Ihnen gesundes Augenmaß, ein solides Nervenkostüm, viele erfreuliche Begegnungen und auch viel Spaß."

Nach der Ansprache des Polizeipräsidenten begrüßten auch die Vertreter des Personalrates, sowie einzelne Inspektionsleiter die Neuankömmlinge. Ihren Dienst verrichten die Einsatzkräfte von nun an in den Polizeidirektionen Kaiserslautern und Pirmasens, sowie in der Kriminaldirektion Kaiserslautern.

Das Polizeipräsidium Westpfalz ist dankbar für die neue Unterstützung und freut sich auf die Zusammenarbeit. |kle

