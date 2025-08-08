Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda blieben Einbrecher in den vergangenen Tagen erfolglos. Unbekannte gelangten im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag zunächst in ein Mehrfamilienhaus in Guthmannshausen. Anschließend versuchten die Täter, die Tür zu einer Wohnung aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten. An der Tür entstand geringer Sachschaden von etwa 20 Euro. Am Donnerstagabend entdeckte ein Bewohner die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell