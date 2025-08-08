PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda blieben Einbrecher in den vergangenen Tagen erfolglos. Unbekannte gelangten im Tatzeitraum von Dienstag bis Donnerstag zunächst in ein Mehrfamilienhaus in Guthmannshausen. Anschließend versuchten die Täter, die Tür zu einer Wohnung aufzubrechen. Diese hielt jedoch stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge flüchteten. An der Tür entstand geringer Sachschaden von etwa 20 Euro. Am Donnerstagabend entdeckte ein Bewohner die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 08:07

    LPI-EF: Auto in Hochheim zerkratzt

    Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen verursachte ein Unbekannter im Erfurter Ortsteil Hochheim erheblichen Sachschaden an einem geparkten VW. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte der Täter die gesamte Beifahrerseite des Fahrzeugs. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Drei-Quellen-Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:18

    LPI-EF: Ladendieb in Sömmerda gestellt

    Sömmerda (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde in einem Supermarkt in Sömmerda ein 41-jähriger Mann beim Diebstahl erwischt. Gegen 15:00 Uhr hatte er Lebensmittel im Wert von über 74 Euro in seinen Rucksack gepackt und versuchte, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Ladendetektiv hielt ihn auf und informierte die Polizei. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Diebstahls erstattet. (SE) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:17

    LPI-EF: Erfurter fällt auf Liebesbetrüger herein

    Erfurt (ots) - Ein 40-jähriger Mann aus Erfurt verlor mehrere tausend Euro an sogenannte Love-Scammer. Bereits im Juni wurde er über eine Social-Media-Plattform von einer angeblichen Soldatin aus Großbritannien kontaktiert. Nach einer digitalen Kennenlernphase sollte der Mann Pakete annehmen und deren Kosten übernehmen. In mehreren Überweisungen zahlte er über 4.400 Euro sowie zusätzlich mehr als 600 Euro in Form ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren