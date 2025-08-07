LPI-EF: Ladendieb in Sömmerda gestellt

Erfurt (ots) - Am Mittwochabend kam es in Erfurt zu einem schweren Fahrradunfall. Gegen 21:00 Uhr war ein 50-jähriger Mountainbike-Fahrer im Wachsenburgring unterwegs gewesen. Beim Abbiegen in die Cyriakstraße nahm er die Kurve nach ersten Erkenntnissen zu eng und touchierte einen entgegenkommenden Mercedes. Der Radfahrer, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein ...

