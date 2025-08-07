Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: 1.000 Liter Treibstoff gestohlen
Erfurt (ots)
In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte rund 1.000 Liter Treibstoff aus einer mobilen Tankstation im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Die Täter überwanden einen Bauzaun, brachen die Tankstation auf und stahlen Kraftstoff im Wert von rund 6.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen bemerkten den Diebstahl und informierten die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls einleitete. (SE)
