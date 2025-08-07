LPI-EF: 1.000 Liter Treibstoff gestohlen

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag bedrohte ein Ladendieb in einem Supermarkt im Erfurter Stadtteil Rieth einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Aufsatz eines Wischmoppeimers. Zuvor hatte der Mann Waren im Wert von über 30 Euro aus den Auslagen in seinen Rucksack gepackt und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv ansprach, griff der 48-Jährige zu einem nahe stehenden Wischmoppeimer ...

mehr