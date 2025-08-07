PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 1.000 Liter Treibstoff gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte rund 1.000 Liter Treibstoff aus einer mobilen Tankstation im Erfurter Ortsteil Gispersleben. Die Täter überwanden einen Bauzaun, brachen die Tankstation auf und stahlen Kraftstoff im Wert von rund 6.000 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen bemerkten den Diebstahl und informierten die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls einleitete. (SE)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 7443-1503
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 07.08.2025 – 11:38

    LPI-EF: Vermisste 14-Jährige wieder da

    Erfurt (ots) - Die seit Dienstag vermisste 14-Jährige aus Erfurt ist wieder da. Die Jugendliche konnte nach einem Zeugenhinweis Donnerstagmorgen wohlbehalten bei einer Freundin festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung bei der Suche. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 E-Mail: ...

  • 06.08.2025 – 11:58

    LPI-EF: Ladendieb bedroht Mitarbeiter

    Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag bedrohte ein Ladendieb in einem Supermarkt im Erfurter Stadtteil Rieth einen Sicherheitsmitarbeiter mit einem Aufsatz eines Wischmoppeimers. Zuvor hatte der Mann Waren im Wert von über 30 Euro aus den Auslagen in seinen Rucksack gepackt und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als ihn der Ladendetektiv ansprach, griff der 48-Jährige zu einem nahe stehenden Wischmoppeimer ...

  • 06.08.2025 – 11:57

    LPI-EF: Polizist bei Verkehrskontrolle verletzt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in Buttstädt im Landkreis Sömmerda wurde am Dienstagnachmittag ein Polizist leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr hatte der Beamte einen 24-jährigen Ford-Fahrer gestoppt. Während der Kontrolle startete der Mann plötzlich den Motor. Als der Polizist eingreifen wollte, beschleunigte der 24-Jährige stark und flüchtete, wobei der Beamte leicht am Arm verletzt wurde. ...

