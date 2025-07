Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250725-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Unfallbeteiligte fuhr nach Zusammenstoß davon

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (25. Juli) in Hürth-Hermülheim ist eine Radfahrerin (19) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus. Eine unbekannte Unfallbeteiligte sei nach dem Zusammenstoß davongefahren. Sie sei zwischen 40 und 50 Jahren alt und in einem schwarzen Auto unterwegs gewesen. Zudem habe sie blonde, schulterlange Haare.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch die unbekannte Autofahrerin wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 19-Jährige gegen 6.45 Uhr auf dem Radweg der Straße "Theresienhöhe" in Richtung Spijkenisser Straße gefahren. Gleichzeitig sei die Unbekannte auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Theresienhöhe unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich der Konrad-Adenauer-Straße und der Theresienhöhe habe das Auto die Zweiradfahrerin erfasst. Die 19-Jährige sei gestürzt und die Autofahrerin sei nach links in Richtung Thersienhöhe davongefahren.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell