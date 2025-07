Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250724-2: Festnahme nach Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

Erftstadt (ots)

Polizeibeamter leicht verletzt

Polizisten haben am Mittwochabend (23. Juli) in Erftstadt einen mutmaßlichen Drogendealer (24) festgenommen. Er soll zusammen mit einem weiteren Tatverdächtigen (25) mit Betäubungsmitteln gehandelt haben.

Nach einem anonymen Hinweis fuhren Polizeibeamte gegen 19.30 Uhr zu einem Parkplatz an der Friedrich-Engels-Straße. Dort trafen sie neben einem Audi und einem Renault auf die beiden Tatverdächtigten. Während der 24-Jährige vor Ort blieb, lief der 25-Jährige sofort in Richtung der nahegelegenen Parkanlagen davon. Ein Polizist nahm die Verfolgung auf. Bei dem Versuch der Festnahme schlug der Flüchtige mehrfach auf den Beamten ein und verletzte diesen leicht. Der namentlich bekannte Tatverdächtige flüchtete schließlich. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen und der beiden Autos fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, Bargeld und zahlreiche verbotene THC-Liquids. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung an den Wohnanschriften der beiden Beschuldigten stellten Beamte weitere Drogen, mehrere Mobiltelefone und Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmitteln stehen könnten, sicher. Beide müssen sich wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz verantworten. (rs)

