Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250723-3: Verfolgungsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis - Blutprobe

Bergheim (ots)

18-Jährige flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit vor Polizeikontrolle

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (23. Juli) die flüchtige Fahrerin (18) eines Ford in Bergheim-Niederaußem gestoppt. Die junge Frau missachtete Anhaltezeichen der Beamten und flüchtete vor einer Kontrolle. Zudem besteht der Verdacht, dass die 18-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren sei. Sie muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Gegen 1.50 Uhr bemerkten die Beamten den Ford, der mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße (B) 477 von Bergheim in Richtung Niederaußem unterwegs war. Sie verfolgten den Ford und beobachteten, wie das Auto über zwei rote Ampeln in Niederaußem fuhr. Die Beamten schalteten Anhaltezeichen am Streifenwagen für eine Kontrolle an. Die Fahrerin missachtete diese, setzte ihre Fahrt fort und bog in die Werkstraße ab. In Höhe des Kraftwerks stoppte der Ford und die Polizisten beabsichtigten, die Fahrerin zu kontrollieren. Daraufhin beschleunigte das Auto erneut und entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Auenheimer Straße. Sie versuchte, über die Holtroper Straße, die Frickestraße, die Schultesgasse und die Silverbergstraße zu flüchten. Schließlich kam sie auf dem Parkplatz an der Straße "Am Fischerhof" zum Stehen. Die Fahrerin und die vier Mitfahrer (m16, m16, w16, w18) versuchten, zu Fuß zu flüchten. Die Beamten stellten drei Insassen und die Fahrerin.

Die Polizisten befragten alle Beteiligten. Ein Drogenvortest zeigte bei der Fahrerin ein positives Ergebnis auf Cannabis. Zudem stellten die Beamten fest, dass die 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Die Polizisten stellten das Handy der jungen Frau sowie den Ford sicher und fertigten außerdem eine Strafanzeige gegen die Halterin des Autos. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell