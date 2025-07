POL-REK: 250723-2: Radfahrer fuhr nach Zusammenstoß mit Fußgängerin davon

Hürth, Bergheim, Kerpen (ots) - Polizisten ordneten Blutproben an Polizisten haben zwischen Montagnachmittag (21. Juli) und der Nacht zu Dienstag (22. Juli) drei Autofahrer in Hürth, Bergheim und Kerpen gestoppt. Sie stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Gegen 15.20 Uhr am Montag stoppten Polizisten den Fahrer (71) eines Nissan auf der Kochstraße in Hürth-Efferen. Bei der Kontrolle ...

mehr