Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250722-2: Drei Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs

Hürth, Bergheim, Kerpen (ots)

Polizisten ordneten Blutproben an

Polizisten haben zwischen Montagnachmittag (21. Juli) und der Nacht zu Dienstag (22. Juli) drei Autofahrer in Hürth, Bergheim und Kerpen gestoppt. Sie stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

Gegen 15.20 Uhr am Montag stoppten Polizisten den Fahrer (71) eines Nissan auf der Kochstraße in Hürth-Efferen. Bei der Kontrolle stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 71-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm, und stellten den Führerschein des Seniors sicher.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte gegen 1 Uhr in der Nacht zu Dienstag die Polizei. Sie habe in Bergheim beobachtet, wie ein Fiat auf der Landesstraße (L) 361 Schlangenlinien und mehrfach in den Gegenverkehr gefahren sei. Die hinzugerufenen Polizisten stoppten den Fahrer (35) des Fiat auf einem Feldweg im Bereich der Ben-Cammarata-Straße. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 2,7 Promille an. Zudem ist der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Arzt entnahm auf Anordnung eine Blutprobe auf einer Polizeiwache.

In Kerpen-Sindorf fiel Beamten in der Nacht zu Dienstag gegen 1.40 Uhr der Fahrer (55) eines Porsche auf dem Berliner Ring auf, der Schlangenlinien und auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Sie kontrollierten den 55-Jährigen und stellten dabei unter anderem Gleichgewichtsstörungen, eine verzögerte Pupillenreaktion, eine verwaschene Aussprache und starken Alkoholgeruch fest. Der Mann war nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm.

In allen drei Fällen untersagten Polizisten den Autofahrern die Weiterfahrt und fertigten jeweils eine Anzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell