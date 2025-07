Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250722-1: Täter drangen in Autos ein- Zeugensuche

Frechen (ots)

Beamte sicherten Spuren

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Dienstag (22. Juli) in Autos in Frechen eingedrungen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.30 Uhr soll ein Unbekannter in einen zwischen Lilienstraße und Dürener Straße geparkten Mercedes eingedrungen sein. Laut ersten Erkenntnissen soll der Mann mit einer schwarzen Umhängetasche, heller Kleidung und hellen Sportschuhen die Beifahrertür des schwarzen Wagens geöffnet habe. Alarmierte Polizisten fuhren zum Tatort, fahndeten nach Verdächtigen und nahmen den Sachverhalt auf.

Kurze Zeit später, gegen 2.15 Uhr, soll ein Unbekannter ein Auto im Bereich der Holzhausenstraße durchwühlt haben. Ein Mann mit blonden Haaren und dunkler Kleidung soll die Beifahrertür geöffnet haben und so in den Porsche gelangt sein. Der Geschädigte erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache.

In beiden Fällen dokumentierten Beamte Spuren an den Fahrzeugen und fertigten Strafanzeigen. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell