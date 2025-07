Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl aus Kfz

Zeugensuche

Geilenkirchen-Immendorf (ots)

Mit einem Gegenstand, ähnlich einem Akkuschrauber, bohrten drei Unbekannte am 12. Juli (Samstag) um 1.47 Uhr mehrere Löcher in die Seitentür eines Transporters, der an der Apweilerstraße parkte, um die Tür zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die drei Täter wurden von einer Videoüberwachung erfasst. Einer der Täter hatte eine Glatze, einen Vollbart und hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine helle, lange Hose. Der andere Täter hatte kurze, dunkle Haare, einen Bart und ebenfalls ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem dunklen Pullover bekleidet. Der dritte Täter wirkte südländisch und trug einen Vollbart. Er war mit einer dunklen Kappe und einer hellen Hose bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität der Männer machen können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat West der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

