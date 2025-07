POL-HS: Brand eines Heuhaufens

Heinsberg (ots) - Am 11. Juli (Freitag), entwendete ein Unbekannter um 14.42 Uhr Geld aus einem in der Einfahrt eines Hauses an der Danziger Straße geparkten Pkw. Dabei wurde der Täter von der Videoüberwachung der Eigentümer erfasst. Als die Anwohnerin daraufhin das Haus verließ, um den Mann anzusprechen, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter war männlich und trug eine grüne Kappe, einen grauen Pullover ...

