POL-HS: Polizeibericht Nr. 194/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.07.2025

Kreis Heinsberg (ots) - Übach-Palenberg - Diebstahl eines PKW In der Nacht zum 11.07.2025 wurde in Übach-Palenberg ein PKW Ford Kuga entwendet. Unbekannter Täter gelang durch das Einschlagen einer Scheibe des PKW in den Fahrzeuginnenraum. Anschließend konnte das Fahrzeug auf bislang unbekannte Art und Weise gestartet werden und der Täter verließ mit dem Fahrzeug die Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei übernimmt die ...

mehr