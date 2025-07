Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einladung zu Tandemveranstaltungen der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Heinsberg

Wegberg / Gangelt (ots)

Am 16. Juli findet zwischen 10 Uhr und 14 Uhr am Burgparkplatz in Wegberg eine "Tandem"- Veranstaltung der Verkehrssicherheitsberatung der Kreispolizeibehörde Heinsberg statt. Dabei können Großeltern gemeinsam mit ihren Enkelkindern einen Fahrradparcours bewältigen und Situationen meistern, in die man als Fahrradfahrer im Straßenverkehr geraten kann. Auch am Donnerstag, 17. Juli gibt es eine solche Veranstaltung in Gangelt, am Parkplatz des Freibades. Hier geht es um 11 Uhr los und bis 15 Uhr freuen wir uns über möglichst viele engagierte Großeltern-Kind-Teams, die den Parcours gemeinsam bewältigen möchten. Wir freuen uns über jedes Team, das vorbeikommt und teilnehmen möchte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein verkehrssicheres Fahrrad für jede/n sowie ein Fahrradhelm. Unterstützt werden die Teilnehmenden von Bär Charly, der an diesem Tag ebenfalls anwesend sein wird und die Verkehrssicherheitsberater bei ihrer Arbeit unterstützt. Außerdem gibt es noch einen Pedelec-Simulator.

