POL-HS: Einbrecher nehmen Pkw mit

Geilenkirchen (ots) - Nachdem Unbekannte in der Blumenstraße in der Nacht vom 8. Juli (Dienstag), 22.30 Uhr, auf den 9. Juli (Mittwoch), 10.45 Uhr, an einem Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte, stahlen sie aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse samt Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

