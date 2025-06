POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am 5. Juni (Donnerstag) hebelten Einbrecher zwischen 21 Uhr und 22 Uhr eine Wohnungseingangstür in einem am Carlsplatz gelegenen Mehrfamilienhaus auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie unter anderem Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr