Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth-Betrunken mit dem Auto unterwegs und anschließend Widerstand geleistet

Wörth (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth wurde der 51-jährige PKW-Fahrer am 14.02.2025, gegen 22:23 Uhr einer Verkehrskontrolle in Wörth unterzogen. Hierbei fiel den Beamten bereits beim Aussteigen des PKW Fahrers eine Fahruntüchtigkeit auf. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurde ein überhöhter Alkoholgenuss als Ursache festgestellt. Bei der anschließenden Blutentnahme auf der Dienststelle wehrte sich dieser mit massiver Gewaltanstrengung gegen diese und trat nach den Polizeibeamten. Hierbei wurden drei Polizisten leicht verletzt. Nach der Blutentnahme verbrachte er die Nacht zur Ausnüchterung in der Zelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell