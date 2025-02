Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Bild-Infos

Download

Edesheim/Edenkoben (ots)

Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben wurden am gestrigen Vormittag (14.02.2025) Geschwindigkeitsmessungen in Edesheim und Edenkoben durchgeführt. An beiden Kontrollörtlichkeiten war die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert. In der Staatsstraße in Edesheim am Ortsausgang Richtung Landau fuhren von 9:00-11:00 Uhr gleich 37 Pkw-Fahrerinnen und Fahrer zu schnell. Der schnellste Temposünder fuhr hierbei 58 km/h und entging nur knapp einem einmonatigen Fahrverbot. In Edenkoben in der Radeburger Straße fuhren von 12:20-13:00 Uhr 10 Autofahrerinnen und Autofahrer zu schnell. Der schnellste Pkw wurde hierbei mit 50 km/h gemessen. Je nach Höhe des Geschwindigkeitsverstoßes wurden alle Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer vor Ort entgeltlich verwarnt oder der Geschwindigkeitsverstoß an die Zentrale Bußgeldstelle Speyer weitergeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell