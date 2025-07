POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Gangelt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (9. Juli) stahlen unbekannte Täter um kurz vor 2 Uhr einen Ford Kuga mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der an der Pastor-Fischenich-Straße in einer Hauseinfahrt abgestellt war. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

