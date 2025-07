Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Bankmitarbeiter betrügt Frau am Telefon

Gangelt-Breberen (ots)

Wieder einmal ist es Betrügern gelungen, durch ein Telefonat widerrechtlich an Geld zu kommen. Am Dienstag (8. Juli) erhielt eine Frau einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. Der Unbekannte konnte der Gangelterin ihre Kontonummern nennen, weshalb sie vermutlich keinen Verdacht schöpfte. Im Gespräch forderte der Anrufer die Frau dann auf, die Konten in einer App freizuschalten. Am nächsten Tag fiel ihr dann auf, dass auf den Konten unbefugte Um- und Abbuchungen erfolgt waren. Eine Rücksprache bei der Hausbank brachte zu Tage, dass die Betrüger eine digitale Bankkarte erzeugt hatten, mit der sie die Buchungen vorgenommen hatten.

