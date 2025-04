Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Longuich (ots)

Am Freitag, den 11.04.2025, kam es in der Trierer Straße in Longuich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem silbernen Van und einer Radfahrerin. Gegen 11:30 Uhr schob eine Radfahrerin ihr Fahrrad über eine Verkehrsinsel. Der Van, welcher von der Schweicher Brücke in Richtung Longuich abbog, stieß im Einmündungsbereich gegen das Hinterrad des Fahrrads. Während am Fahrrad Sachschaden entstand, verblieb die Radfahrerin unverletzt. Trotz des Zusammenstoßes flüchtete der Van von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell