Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mopedfahrerin stürzt auf Wirtschaftsweg

E-Bike-Fahrerin gesucht

Wegberg-Holtum (ots)

Am Donnerstagmittag (10. Juli) stürzte eine Mopedfahrerin auf einem Wirtschaftsweg und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 15-Jährige war mit ihrem Gefährt gegen 12.40 Uhr auf dem Weg, der parallel zur L 3 verläuft, aus Richtung Holtum kommend in Fahrtrichtung Uevekoven unterwegs. Dabei kam ihr eine E-Bike-Fahrerin mit einem schwarzen Damenrad entgegen. Die Frau regte sich laut Aussage der Jugendlichen wahrscheinlich darüber auf, dass diese mit dem Moped den Wirtschaftsweg nutzte und lenkte ihr E-Bike auf die junge Wegbergerin zu. Diese wich aus und bremste ab. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Unbekannte beschimpfte sie laut Aussage des Mädchens weiter und entfernte sich später in unbekannte Richtung. Die Radfahrerin war etwa 60 Jahre alt und hatte kurze graue Haare, war zirka 160 Zentimeter groß und zierlich. Sie trug eine graue Hose und ein buntes Oberteil. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfalls die unbekannte Frau. Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

