Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat das Mofa beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht die Verantwortlichen, die am Wochenende in der Medicusstraße ein Mofa beschädigt haben. Nach Angaben der Eigentümerin hatte sie ihr Zweirad am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 24 am Straßenrand abgestellt. Als sie es am Sonntagvormittag gegen 9.50 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte die 22-Jährige einen frischen Schaden am Lenkrad des Mofas fest. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

