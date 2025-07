Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bargeld aus Pkw gestohlen

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am 11. Juli (Freitag), entwendete ein Unbekannter um 14.42 Uhr Geld aus einem in der Einfahrt eines Hauses an der Danziger Straße geparkten Pkw. Dabei wurde der Täter von der Videoüberwachung der Eigentümer erfasst. Als die Anwohnerin daraufhin das Haus verließ, um den Mann anzusprechen, flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter war männlich und trug eine grüne Kappe, einen grauen Pullover und eine kurze schwarze Hose. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat West der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

